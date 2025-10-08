KZ
    16:30, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Доллар үшінші күн қатарынан арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,39 теңгеге арзандап, 540,06 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 541,63 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 541,29 теңгеден сатып алынады, 543,50 теңгеден сатылады. Еуро 627,67 – 632,92 теңге, ал рубль 6,51 – 6,62 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,52 теңгеден сатып алынады, 78,23 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 538,72 теңгеден сатып алынады, 544,72 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 625,74 теңге, сату - 633,74 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,70 теңге.

    - юань: сатып алу - 75,85 теңге, сату - 79,75 теңге.

    Еске салайық, 7 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,63 теңгеге арзандап, 541,63 теңге болды.

