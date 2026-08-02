Доллардың бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,01 теңгеден сатып алынады, 475,99 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 537,00 теңге, сату — 547,00 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 5,80 теңге;
- юань 68,76 теңгеден сатып алынады, 73,30 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 472,36 теңге, сату — 474,57 теңге;
- еуро: сатып алу — 542,54 теңге, сату — 547,99 теңге;
- рубль 5,62 — 5,76 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,44 — 70,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1 теңге түсіп, 473,59 теңге болды.