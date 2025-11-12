Доминикан халқы жарықсыз қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Сейсенбі, 11 қарашада Доминикан Республикасында электр қуаты істен шығып, жарықсыз қалды. Бұл ел астанасы Санто-Домингоға, Пунта-Кана курорттық қаласына және елдің басқа да аймақтарына әсер етті, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Оқиға Сан-Педро-де-Макорис қаласындағы электр станциясындағы апаттан басталды, бұл тізбекті реакция тудырып, ел бойынша басқа электр станциялары мен қосалқы станцияларда кеңінен электр қуатының үзілуіне әкелді. Бастапқы апаттың нақты себебі әлі анықталған жоқ.
Санто-Доминго мен Пунта-Кана туристік аймағы ең қатты зардап шекті, алайда электр қуатының үзілуі туралы хабарлар елдің түрлі бөліктерінен де келіп түсті. Электр қуатының өшуі қоғамдық көліктер, соның ішінде ел астанасындағы метро мен канатты жолдар жұмысын тоқтатты. Ауруханалар, банктер және басқа да ірі мекемелер резервтік генераторларға көшті, ал көптеген үйлер мен шағын кәсіпорындар электр қуатынсыз қалды.
Электр қуатын беру кешке қарай қалпына келтіріле бастады. Доминикан Республикасының энергетика министрі Хоель Сантос Эчаваррия осы уақытқа дейін 527 мегаваттан астам электр қуаты, яғни ұлттық тұтынудың шамамен 15%-ы қалпына келтірілгенін хабарлады. Оның айтуынша, электр желісі тұрақтанған сайын генерация көлемі біртіндеп артатын болады.
