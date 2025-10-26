Дональд Трамп Ақ үйдегі жаңа балл залына өз атын беруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп, мүмкін, Жаңа бальный залды Белый үйде өз атымен атауы мүмкін, деп жазды ABC News.
Дереккөзге сәйкес, америкалық шенеуніктер арасында бейресми түрде жаңа залға «Президент Дональд Трамптың балл залы» деген атау тараған. Айтуларынша, дәл осы атау ресми бекітілетін көрінеді.
Трамп әзірге жаңа залды қалай атайтыны жайлы ешнәрсе айтпағанымен, дереккөзі атап өткендей, америкалық президент әртүрлі жобаларға жиі өз атын беретіндігімен танымал және бұл жағдай да таңқаларлық болмайды.
Еске салсақ, шілде айында Трамп әкімшілігі Ақ үйде балл залын салу туралы шешім қабылдаған. Жобаны қаржыландыруға президенттің өзі және бірнеше демеуші атсалыспақ. Жаңа залдың алаңы шамамен 8,4 мың шаршы метрді құрап, іс-шара кезінде 650 қонақты қабылдай алады. Құрылыс Трамптың екінші президенттік мерзімі аяқталғанға дейін — 2029 жылғы қаңтарға дейін аяқталуы тиіс.
АҚШ президенттерінің ресми резиденциясы — Ақ үй идеясын алғаш рет елдің бірінші президенті Джордж Вашингтон ұсынған. Құрылыс 1792 жылы архитектор Джеймс Хобеннің жобасы бойынша басталған. Вашингтон болашақ ғимараттың орнын өзі таңдаған. Құрылыс жұмысы 1800 жылғы 1 қарашада аяқталып, сол күні екінші президент Джон Адамс ғимаратқа көшкен. 1814 жылғы өрттен кейін Ақ үй 1815–1817 жылдары қайта қалпына келтірілген.
Еске сала кетейік, Трамп Ақ үйде UFC жекпе-жегі өтетін күнді жариялады. Сондай-ақ АҚШ президенті Ақ үйдегі «Президенттік Даңқ аллеясы» қабырғасындағы Джо Байденнің портретін алып, орнына автоқалам суретін орнатты.