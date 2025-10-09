KZ
    Дональд Трамп Израильге баруы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Израиль келесі аптаның басында АҚШ президенті Дональд Трамптың сапарына дайындалып жатыр, деп хабарлайды Report.

    — Трамптың өзі Таяу Шығысқа 11 немесе 12 қазан күні баруы мүмкін екенін мәлімдеді. Бірақ қай елге баратынын нақтыламады, — делінген ақпаратта.

    Axios тілшісі Барак Равидтің пікірінше, Ақ үйдің иесі Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың шақыруымен еврей мемлекетінің парламенті — Кнессетте сөз сөйлеуге ниетті.

    Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль премьер-министріне өзінің Газа секторындағы соғысты тоқтату жоспарына келіскені үшін алғыс білдірген еді

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Президент Израиль
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
