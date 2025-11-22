KZ
    Дональд Трамп Нью-Йорктің жаңа мэрімен кездесті

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Нью-Йорк қаласының мэрі Зохран Мамданимен кездесті, деп хабарлайды РИА Новости.

    Трамп Нью-Йорктің жаңа мэрімен кездесті
    ФОТО: Видеодан скрин

    Дональд Трамп Нью-Йорктің мэрімен кездесуінде журналистердің сұрақтарына жауап берді. 

    Трамп Мамданиге Нью-Йоркті қауіпсіз ету үшін бірге жұмыс істейтініне уәде берді.

    — Біз мұны біршама талқыладық. Мамдани қауіпсіз Нью-Йоркті қалайды. Қауіпсіз Нью-Йорк — керемет Нью-Йорк. Кез келген тақырыпта сөйлесуге болады. Бірақ қауіпсіз көшелер болмаса, табыс болмайды. Біз бірге жұмыс істейміз, — деді Трамп.

    Ақ үй басшысының айтуынша, Мамдани екеуінің заңсыз мигранттар туралы ойы бір. Ол жаңа мэрге федералды көмек көрсетемін деп уәде етті.

    — Оған табысқа жету үшін шынымен көмек керек және біз көмектесеміз, — деді Трамп. 

    Журналистер тек кездесуге қатысты сұрақтар қоймады. Американың 28 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарына қатысты бірнеше сауалдар жолданды. Сондай-ақ Таяу Шығыстағы жағдай да талқыланды. Трамп палестиналық ХАМАС қозғалысын толық қарусыздандыруға ұмтылатынын мәлімдеді.

    Айта кетейік, Трамп Украина бойынша жоспарға қол қою үшін «қолайлы мерзімді» атады.

    Динара Маханова
    Автор
