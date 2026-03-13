Дональд Трампты енді Нобель сыйлығы қызықтырмайды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық Washington Examiner басылымының журналисі АҚШ президенті Donald Trump-тан Иранмен қақтығыс оның Nobel Peace Prize алу мүмкіндігін арттыра ма деп сұрады. Ақ үй басшысы бұл сұраққа: «Білмеймін. Бұл мені қызықтырмайды», – деп жауап берді. Сондай-ақ ол Таяу Шығыстағы жағдай ушыға бастағаннан бері шетелдік көшбасшылармен әңгімелерінде бұл тақырыпты көтермегенін айтты, деп DW жазды.
Қаңтар айында Трамп Норвегия премьер-министрі Jonas Gahr Støre-ге жолдаған хатында:
«Еліңіз сегіз немесе одан да көп соғысты тоқтатқаны үшін маған Нобель бейбітшілік сыйлығын бермеуді таңдағанын ескерсек, мен енді тек бейбітшілік туралы ойлауға міндеттімін деп санамаймын», – деп жазған. Бұған жауап ретінде Стёре Норвегия үкіметінің Нобель сыйлығын тағайындауға қатысы жоқ екенін атап өтті.
Өткен жылы Nobel Peace Prize лауреаты атанған венесуэлалық оппозиция жетекшісі María Corina Machado 15 қаңтарда Трамппен кездесуден кейін журналистерге өзінің Нобель сыйлығын АҚШ президентіне «біздің бостандығымызға көрсеткен ерекше қолдауы үшін» табыстағанын мәлімдеді. Ал Трамп бұл әрекетті «өзара құрметтің тамаша белгісі» деп бағалады.
Жақында Израиль мен АҚШ әлем елдерін Трампты Нобель сыйлығына ұсынуды қолдауға шақырды.