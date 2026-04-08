    16:31, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    ДСМ: Инсульттан өлім-жітім көрсеткіші 25%-ға азайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде инфаркттан болатын өлім 3,2%-ға, инсульттан болатын өлім — 25%-ға төмендеді, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: AI

    Қазақстанда кардиологиялық қызметтің дамуы инфаркттан болатын өлімді төмендетуге және инсульт кезінде стационарлық өлімді айтарлықтай азайтуға мүмкіндік берді.

    — Қазақстанда инсультке арналған 85 орталық және 82 коронарография бөлімшесі жұмыс істейді. Жүрекке жасалатын жоғары технологиялық операциялардың саны арттырылды. Бұл инфаркттан болатын өлімді 3,2%-ға, ал инсульттан болатын стационарлық өлімді 25%-ға төмендетуге мүмкіндік берді, — делінген хабарламада.

    Ми қан айналымы бұзылыстарының (инсульттердің) профилактикасы мақсатында Денсаулық сақтау министрлігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде 50 жастан асқан ер адамдардың арасында 2 жылда 1 рет брахиоцефалиялық тамырлардың ультрадыбыстық зерттеуін жүргізу арқылы скрининг енгізді.

    2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан инфекциялық емес аурулардан болатын өлімді 25%-ға төмендету көрсеткішіне қол жеткізген Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық өңіріндегі алғашқы он елдің қатарына кірді.

    Осыдан бұрын қазақстандықтарға кардиология мен онкологиядағы терапияның жаңа әдістері қолжетімді болатынын жаздық.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
