ДСМ медициналық қызмет көрсетушілерге қойылатын талаптарды күшейтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі (ТМККК) және МӘМС шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерді қаржыландыру жүйесінде қаржылық тәртіп пен сапаны бақылау шараларын күшейтіп жатыр.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, медициналық ұйымдарды қаржыландыруды талдау көрсеткендей, жеке медициналық ұйымдар санының 2020 жылдан бастап - 635-тен 1 228-ге дейін өсуі және медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсетушілер санының 215-тен 336-ға дейін ұлғаюы медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасының салыстырмалы түрде жақсаруына әкелген жоқ.
Осыған байланысты 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап медициналық қызмет көрсетушілермен шарттарға алғаш рет экономикалық ықпал ету шараларын қолдана отырып, әкімшілік көрсеткіштерді, медициналық-санитариялық алғашқы көмек пен жедел медициналық көмекті қамтитын 11 сапа индикаторы енгізілді.
2025 жылдың қорытындысы бойынша белгіленген индикаторларға қол жеткізе алмағандарға 2,8 млрд теңге, оның ішінде әкімшілік көрсеткіштер бойынша - 2,1 млрд теңге, МСАК бойынша - 661 млн теңге және жедел медициналық көмек бойынша - 19,2 млн теңге сомасына экономикалық ықпал ету шаралары қолданылды.
2026 жылы индикаторлардың саны 15-ке дейін ұлғайтылды. 2025 жылғы 1 шілдеден бастап автоматты бақылаумен көрсетілген медициналық қызметтер мониторингінің электрондық жүйесі енгізілді.
Медициналық қызметтердің тіркеулері мен құнын арттыру ақаулар жіктеуішінен шығарылды және қаржылық заңбұзушылықтарға теңестірілді, олар анықталған кезде материалдар құқық қорғау органдарына жіберіледі. Сонымен, 2025 жылы 73 материал жіберілді, оның ішінде 60-ы үй-жайлар бойынша, ал 2024 жылы мұндай жағдайлар 40-ты құрады. 2025 жылғы 1 қазаннан бастап нақты шығындарды ескере отырып, күндізгі стационар қызметтеріне тарифтер қайта қаралды, бұл шығындарды 2,1 млрд теңгеге қысқартуға мүмкіндік берді.
ТМККК шеңберінде күндізгі стационар қызметтерін орналастыру бекітілген халқы бар ұйымдардың арасында ғана жүзеге асырылады, нәтижесінде өнім берушілердің саны екі есеге азайды. Бұдан басқа, белсенді емес және сақтандырылмаған халық үшін МСАК-ты жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі қайта қаралды. Нәтижесінде МСАК ұйымындағы өтініштердің саны 40%-ға немесе 2,2 млн адамға ұлғайды, ал босатылған қаражаттың көлемі 15 млрд теңгеден асты. Бұл ретте бір жылдың ішінде медициналық көмекке жүгінбеген пациенттердің саны 5,6 млн-нан 3,4 млн адамға дейін қысқарды. Бұл ретте медициналық көмекті қосарланған қаржыландыру, қаражатты мақсатсыз пайдалану және пациенттердің тарапынан көрсетілген қызметтерді растаудың болмауы қауіптері сақталады. Осыған байланысты министрлік ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру, медициналық қызмет алуды цифрлық растауды енгізу және лицензиядан кейінгі бақылауды күшейту жөнінде шаралар қабылдады.
- Іске асырылып жатқан шаралар денсаулық сақтаудың ашық және басқарылатын жүйесін қалыптастыруға, ТМККК және МӘМС қаражатын ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге, сондай-ақ халыққа медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған, - делінген ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.
