    11:43, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    ДСМ жалған рецептерді ЖИ арқылы әшкерелемек

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Тимур Мұратов Үкімет отырысында жалған рецептерді ЖИ арқылы әшкерелеу қолға алынатынын мәлім етті.

    Фото: Kazinform

    — Жасанды интеллект жалған рецепттерді анықтау үшін пайдаланылады. Таңбалау жүйесінде «жасанды интеллект — кеңесшісі» енгізіліп, ол нарық қатысушыларына таңбалау, айналым ережелері және заңнамалық талаптар бойынша автоматты түрде кеңес алуға мүмкіндік береді, — деді Тимур Мұратов.

    Ал таңбаланған дәрілік заттардың қозғалысын қадағалап отыру үшін болжамды аналитика енгізіліп жатыр. 

    — Бұл айналымдағы тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді, — деді вице-министр.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр. 

