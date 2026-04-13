Дубай қаласындағы ауқатты шетелдіктер Швейцарияға қоныс аударып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Таяу Шығыстағы шиеленіске байланысты экспаттар Дубайды тастап, қауіпсіздігі мен бизнес үшін Швейцарияның Цуг кантонына көшіп жатыр, деп жазды Financial Times.
Кантонның қаржы директоры Цуг Хайнц Тэннлер АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери операциясы басталғаннан кейін аймаққа деген қызығушылық айтарлықтай артқанын атап өтті. Оның айтуынша, билік көшу туралы сұраныстардың көбейгенін байқаған.
Цуг кантоны қолайлы салық жүйесімен танымал. Бұл бай шетелдіктерге кәсібін дөңгелетуге мүмкіндік береді. Кантон елдегі ең төменгі салық ставкаларының біріне ие болғандықтан, ол халықаралық бизнес үшін өте ыңғайлы.
Кантон Швейцарияның орталық бөлігінде Цюрих пен Люцерн арасында орналасқан және елдің негізгі қаржылық және технологиялық кластерінің бірі. Бұл аймақта халықаралық компаниялардың, соның ішінде шикізат, қаржы және IT секторларындағы бас кеңселер орналасқан. Цуг сонымен қатар блокчейн индустриясы мен криптовалюта бизнесі үшін әлемдегі жетекші орталықтардың бірі «Крипто аңғары» ретінде белгілі. Сонымен қатар, аймақ жоғары табыс деңгейімен және қымбат жылжымайтын мүлікпен танымал.
