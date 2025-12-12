22:32, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Дубайда ұшқышсыз такси қатынай бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгіннен бастап Дубай қаласында Uber қосымшасы арқылы ұшқышсыз таксиге тестілік режимде тапсырыс беруге болады. Бұл туралы Uber Investor хабарлайды.
Автономды көлік технологиялары саласындағы әлемдік көшбасшы WeRide компаниясы Uber Technologies, Inc корпорациясымен және Дубайдың Жолдар мен көлік басқармасымен серіктестікте ұшқышсыз такси қызметінің ресми түрде іске қосылғанын мәлімдеді.
Роботаксиді Uber қосымшасында «Autonomous» опциясын таңдау арқылы туристер жиі баратын Умм-Сукейм және Джумейра аудандарында пайдалануға болады.
Қызмет әзірге бортта маманның қатысуымен тестілік режимде жұмыс істейді. Компания 2026 жылы толықтай ұшқышсыз басқару жүйесіне көшуді жоспарлап отыр.