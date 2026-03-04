05:43, 04 Наурыз 2026 | GMT +5
Дубайдағы АҚШ консулдығы маңынан өрт шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Дубайдағы АҚШ консулдығы маңында тұтанған өрт ауыздықталды, зардап шеккендер жоқ, деп хабарлайды Report.
Бұл туралы ең алдымен Дубай үкіметінің баспасөз қызметі X басылымында жарияланған.
Мәлімдемеге сәйкес, өрт дипломатиялық өкілдік маңындағы ұшқышсыз ұшақтың соққысынан шыққан.
— Өрт сәтті ауыздықталды. Зардап шеккендер жоқ, — делінген хабарламада.
Еске салайық, 1 наурыз күні Біріккен Араб Әмірліктерінің Джебель-Али портындағы айлақтардың біріне құлаған зымыранның қалдықтарынан өрт шықты. Зардап шеккендер жоқ. Сол күні Дубай әуежайына да шабуыл жасалды.