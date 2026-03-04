KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    05:43, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Дубайдағы АҚШ консулдығы маңынан өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Дубайдағы АҚШ консулдығы маңында тұтанған өрт ауыздықталды, зардап шеккендер жоқ, деп хабарлайды Report.

    Дубайдағы АҚШ консулдығы маңынан өрт шықты
    Фото: Report

    Бұл туралы ең алдымен Дубай үкіметінің баспасөз қызметі X басылымында жарияланған. 

    Мәлімдемеге сәйкес, өрт дипломатиялық өкілдік маңындағы ұшқышсыз ұшақтың соққысынан шыққан.

    — Өрт сәтті ауыздықталды. Зардап шеккендер жоқ, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, 1 наурыз күні Біріккен Араб Әмірліктерінің Джебель-Али портындағы айлақтардың біріне құлаған зымыранның қалдықтарынан өрт шықты. Зардап шеккендер жоқ. Сол күні Дубай әуежайына да шабуыл жасалды.

