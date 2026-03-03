KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:44, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Дубайдан 306 отандасымыз елге жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — FlyDubai әуе компаниясы Дубайдан Алматы мен Астанаға 306 жолаушыны жеткізді. Бұл туралы Көлік вице-министрі Талғат Ластаев айтты.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаевтың мәліметінше, аталған рейстермен 28 ақпанда және 1-2 наурызда ұшаққа билеті болғанымен елге ұшып келе алмаған отандастарымыз жеткізілген. 

    — Біріккен Араб Әмірліктері әуе кеңістігін жауып, өзге әуе компанияларымен шығармайды. Ал өзінің компаниясына жолаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан кешегі рейстер орындалды, — деді министр орынбасары Үкімет отырысынан кейін.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ал көлік вице-министрі Талғат Ластаев аталған рейстермен 306 отандасымыздың елге оралғанын, қажеттілік туындағанда Air Astana мен Scat компанияларының 6 әуе кемесі аталған елден отандастырымызды алып келуге дайын екенін айтты.

    — Қажетті резерв — 6 әуе кемесіне дейін бөлуге және әуе кеңістігінің ашылуына қарай жолаушылардың бәрін шығаруға дайынбыз. Бұл Оман, Жидда, Мединадағы жолаушылардың деректеріне байланысты. Жолаушылардың келуіне орай әуе кемелерінің санын реттейміз, — деді Талғат Ластаев.

    Бұған дейін Қазақстан азаматтары Иран аумағынан жер жолдар арқылы шығарылатынын жазған едік.

