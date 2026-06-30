Дүниежүзілік банк климаттық жобаларды қаржыландыруға қатысты 45% талабынан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM – Дүниежүзілік банк тобы климаттың өзгеруімен күреске бағытталған жобаларға қаржы бөлудің 45 пайыздық межесінен бас тартты. Бұл туралы ұйымның жаңартылған Климаттың өзгеруі жөніндегі іс-қимыл жоспарында айтылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Құжатта Дүниежүзілік банктің климат саласындағы жұмысы бұдан былай да мүше елдердің сұранысы мен қажеттілігіне негізделетіні атап өтілген. Ұйым мемлекеттерге ұлттық жоспарларында белгіленген мақсаттарды іске асыруға қолдау көрсетуді жалғастырады.
-Біз климатқа қатысты қосымша тиімділікке (climate co-benefits) арналған 45 пайыздық мақсатты, сондай-ақ Климаттың өзгеруі жөніндегі іс-қимыл жоспарында көзделген 35 пайыздық межені алып тастаймыз. Біз осы уақытқа дейін серіктес елдердің сұранысы мен қажеттіліктерін қанағаттандыру бағытында ауқымды жұмыс атқардық. Алдағы нәтижелер әр мемлекеттің өз мақсат-міндетіне байланысты болады және халықаралық міндеттемелерге сәйкес Банктің сараптамалық қолдауымен жүзеге асырылады», – делінген хабарламада.
Ұйым климат саласындағы екі негізгі көрсеткіш бойынша мониторинг жүргізуді және мәліметтерді жариялауды жалғастыратынын мәлімдеді. Олар – парниктік газдардың таза шығарындыларының көлемі және климаттық тәуекелдерге төтеп беру мүмкіндігі артқан адамдар саны.
Осыған дейін теңіздің жылынуы жаңа климаттық қауіптерді күшейтіп отырғаны туралы жаздық.