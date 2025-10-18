Душанбеде қазақстандық жауынгерлерді еске алу рәсімі өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан астанасында 1995 жылы тәжік-ауған шекарасында ТМД-ның сыртқы шекарасын қорғау міндетін өтеу кезінде қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерге арналған ескерткішке гүл қою рәсімі өтті, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
ТМД Мемлекет басшылары саммитінің қорытындысы бойынша мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту шаралары аясында қазақстандық ардагерлер ұйымының өкілдері Душанбеге барды. Олар Тәжікстанның Интернационалист Ардагерлер комитетіндегі әскери әріптестерімен бірге қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым етті.
Құттықтау сөзінде Қазақстан Республикасы Ауғанстан және жергілікті соғыстар ардагерлері одағы төрағасының міндетін атқарушы Серік Осанов 1993 жылы Қазақстанда құрама батальон құрылып, 8 жыл бойы тәжік-ауған шекарасын қорғау міндетін атқарғанын атап өтті. Барлығы 10 мыңнан астам қазақстандық солдат пен офицерлер ТМД-ның оңтүстік шекарасын қорғауға қатысып, бауырлас Тәжікстан халқына көмек көрсетті.
– Осында біз өткен тарихымыз, естелігіміз, уақыт сынынан өткен бауырластығымыз ортақ – Ауған соғысының ардагерлерімен кездестік. Ұрпақтар арасындағы байланысты сақтап, жастарға қызмет пен борыш туралы шындықты жеткізу маңызды. Бүгін де сол қиын-қыстау кезеңдердегідей, жауынгерлерімізді еске алу үшін кездесіп отырмыз, - деді Серік Өлкенов.
Іс-шараға қатысушылар қазақстандық жауынгерлер өздерінің әскери антына адал болғанын және олар халықтың есінде мәңгі сақталатынын атап өтті.
– Душанбенің орталық саябақтарының бірінде қазақстандық жауынгерлердің есімдері алтын әріптермен жазылған ескерткіш орнатылған. Мемориал елорда тұрғындары мен қонақтары үшін ерекше маңызға ие. Олар мұнда құрмет пен ризашылығын білдіріп, гүл алып келеді. Ардагерлер, студенттер, оқушылар ескерткішке Жеңіс күні, Тәуелсіздік күні, Шекарашылар күні, 23 ақпан және басқа да атаулы күндерде тұрақты түрде келеді. Өскелең ұрпақ қазақстандық жас жігіттердің ерлігін әрқашан есте сақтауы үшін барлық мектепте тақырыптық «Ерлік сабақтары» өткізіледі, - деп атап өтті Тәжікстанның Интернационалист-жауынгерлер комитетінің Фирдавси аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы Таджиддин Шарипов.
Еске салайық, осыдан 30 жыл бұрын, 1995 жылы 7 сәуірде тәжік-ауған шекарасындағы Пшихарви тау шатқалында Қазақстанның 7-ші бірлескен кәсіпорны моджахедтер тарапынан оқ жаудырған болатын. Жоғары күштерге қарсы кескілескен шайқаста әскери қызметшілердің ерлігі мен төзімділігінің арқасында содырлардың тиімді позицияларды басып алу әрекетінің жолы кесілді.
Сол шайқаста қазақстандық бітімгершілік батальон 17 жауынгерінен айырылып, 33 азамат жараланды. Қаза тапқандар арасында: Еркен Байғобисов, Бауыржан Далабаев, Имамоддин Жұматов, Дастан Нұрметов, Тахир Рахымжанов, Еркебұлан Мақажанов, Радик Қаймулдиев, Ержан Әбдиев, Жақсылық Жансүгіртов, Ербол Бебаев, Қанат Едірышов, Еркін Байғолұлы, Еркін Байғолұлы, Мәртұлы Иссабайұлы. Мешков, Әлихан Өгізбаев және Қалмахан Бақбаев бар.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қаза тапқан әскери қызметшілердің 5-еуі 2-дәрежелі «Айбын» орденімен, 12 жауынгер «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен марапатталды.
Қазақстандық жауынгерлердің ерлігін еске алу мақсатында 2007 жылы Душанбедегі Фирдавси саябағында және 2019 жылы адамдар жыл сайын гүл әкелетін Дарвазадағы қаза тапқан жауынгерлерге қызмет көрсету орнында мемориалдық тақталар орнатылды.