Душанбеде метро құрылысы туралы меморандумға қол қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Тәжікстанның Көлік министрлігі мен Оңтүстік Корея компаниялары Душанбе метрополитені құрылысы жобаларын іске асыру туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
— Келіссөз қорытындысы бойынша Тәжікстан Республикасының Көлік министрлігі мен Оңтүстік Корея компаниялары арасында еліміздің көлік саласындағы үш жобаны іске қосу туралы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, оның ішінде Куляб қаласы еркін экономикалық аймағында логистикалық орталық салудың техникалық-экономикалық негіздемесі және шамаланған жобасы, Душанбе қаласында метро құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесінің алдын ала жобасы, бағыт 2 (Мемлекеттік цирктен Душанбенің «шығыс қақпасына» дейін) және Тәжікстан Республикасының астанасында метро құрылысы жөніндегі жұмыс тобына консультативтік қолдау көрсету жобасы бар, — деп хабарлады Көлік министрлігі.
Бұл жобаларды іске асыру 2025 жылдың қарашасынан 2026 жылдың шілдесіне дейінгі кезеңге жоспарланған.
Жылдың басында Көлік министрлігі Душанбе метрополитенін дамыту жоспарын ұсынды. Жоспарға сәйкес, метро қала орталығын астананың оңтүстік, солтүстік және шығыс қақпаларымен байланыстыратын үш желіден тұрады.
