Джорджиядағы орман өрттері 120-дан астам үйді қиратты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Джорджия штатында болған екі ірі орман өрті салдарынан 120-дан астам тұрғын үй қирап немесе зақымданды, деп хабарлайды Анадолы агенттігі.
Штат билігінің мәліметінше, өрттердің бірі штаттың оңтүстік-шығысында жалғасып жатыр. Жалын шамамен 38 шаршы шақырым аумақты шарпыған. Қазіргі уақытта өрт аумағының небәрі 10%-ы ғана бақылауға алынған. Алдын ала деректер бойынша, осы өрт салдарынан кемінде 87 үй тұруға жарамсыз болып қалған.
Мамандардың айтуынша, өрттің шығуына фольгамен қапталған әуе шары электр желілеріне тиіп, соның салдарынан пайда болған электр доғасы себеп болған. Билік бұл өртті штат тарихындағы бір ғана орман өрті салдарынан тұрғын үй қорына келтірілген ең ірі шығын деп бағалап отыр.
Екінші өрт Флорида штатының шекарасына жақын жерде тіркелген. Ол дәнекерлеу жұмыстары кезінде шыққан ұшқыннан тұтанған. Өрт шамамен 121 шаршы шақырым аумаққа таралып, кемінде 35 үйді күлге айналдырды.
Қазіргі таңда Джорджия штатында өрт сөндірушілер 150-ден астам орман өртімен күресіп жатыр. Қалың түтінге байланысты кейбір аудандарда ауа сапасының нашарлауына байланысты ескерту жарияланып, тұрғындарға эвакуациялану ұсынылды.
Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері күшті жел жалынның одан әрі таралуына ықпал етуі мүмкін екенін ескертті.
Айта кетейік, биыл наурызда АҚШ-тың Небраска штатындағы орман өртінен 324 мың гектар жер жанып кетті.