    09:18, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Дзюдодан Абу-Дабиде өтетін Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды

     АСТАНА.KAZINFORM - Дзюдодан Абу-Дабиде (БАӘ) өтетін Grand Slam турниріне қатысатын Қазақстан құрамасының соңғы тізімі жарияланды.

    Әбужақынова
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, аталған додада 14 қазақстандық балуан жүлдеге таласады. Соның ішінде 2024 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев та бар.

    Ерлер

    60 келіге дейін: Мағжан Шамшадин, Аман Бақытжан

    66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Нұрқанат Серікбаев

    73 келіге дейін: Есет Қуанов

    81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Азат Күмісбай

    90 келіге дейін: Ермахан Әнуарбеков

    100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байқамұров

    100 келіден жоғары: Еламан Ерғалиев

    Әйелдер

    48 келіге дейін: Әбиба Әбужақынова

    57 келіге дейін: Бақыт Құсақбаева

    63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова

    Турнир 28-30 қараша аралағында өтеді.

    Айта кетейік, Дастан Сәтпаев UEFA Чемпиондар лигасында гол соққан ең жас ойыншылар үштігіне кірді.

    Дзюдо Спорт Турнир Абу-Даби
