    17:16, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Дзюдодан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасы жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық дзюдо федерациясы Қытайдың Ордос қаласында өтетін дзюдодан Азия чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін ұсынды. Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады.

    Фото: ҚР ҰОК

    Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан құрамасының өтініміне 18 спортшы енген.

    Ерлер:

    60 кг дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан

    66 кг дейін: Нұрқанат Серікбаев

    73 кг дейін: Есет Қуанов

    81 кг дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат

    90 кг дейін: Айдар Арапов

    100 кг дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байкамуров

    Әйелдер:

    48 кг дейін: Диана Бүркеева

    57 кг дейін: Дана Әбдірова, Бақыт Құсақбаева

    63 кг дейін: Эсмигүл Куюлова, Самалай Ерғалиева

    70 кг дейін: Ажар Асхат

    78 кг дейін: Аруна Жангельдина

    +78 кг: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова

    Айта кетейік, құрамда өзгеріс болуы мүмкін. Азия чемпионаты 16–18 сәуір аралығында өтеді.

    Эльмира Оралбаева
