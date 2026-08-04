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    Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын спортшылар анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық дзюдо федерациясы Эквадордың Гуаякиль қаласында өтетін кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысушылардың тізімін жариялады.

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    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, Қазақстан құрамасының өтініміне 20 спортшы енді.

    Ұлдар

    50 келіге дейін: Бекарыс Құдайберген, Әділжан Нұрбекен

    55 келіге дейін: Бақдәулет Ізбасар

    60 келіге дейін: Расулхан Ғабит, Ахмет Баубек

    66 келіге дейін: Ерік Үсенов

    73 келіге дейін: Бекәлі Еркен

    81 келіге дейін: Әлижан Сайлаубеков

    90 келіге дейін: Шыңғыс Қонысбек

    90 келіден жоғары: Әділжан Жаудинов

    Қыздар

    40 келіге дейін: Жанел Айтбай, Адия Жанахмет

    44 келіге дейін: Рамина Әбішева

    48 келіге дейін: Иянат Жұбатқан, Зере Талғатқызы

    52 келіге дейін: Фатима Сүпіғалиева

    57 келіге дейін: Інжу Жұмажан, Еркеназ Сембек

    63 келіге дейін: Азима Серік

    70 келіден жоғары: Тоғжан Төлебай

    Әлем чемпионаты 20–23 тамыз аралығында өтеді.

    Бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланғанын жазған едік.

    Дзюдо Әлем чемпионаты Спорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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