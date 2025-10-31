KZ
    Дзюдодан Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасын 14 медальмен аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Манама қаласында өтіп жатқан (Бахрейн) жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында 4 алтын, 5 күміс және 5 қола алды. 

    Дзюдодан Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасын 14 медальмен аяқтады
    Фото: Қазақстан дзюдо федерациясы

    Қазақстан дзюдо федерациясы баспасөз қызметінен мәлім еткендей, осы спорт түрінен бәсекелер екі күнге созылды. 

    Ұлттық құрамадан Әділжан Нұрбекен (-50 кг), Бекәли Еркен (-66 кг), Фатима Сұпығалиева (-52 кг) және Айша Алтай (-70 кг) қарсылас шақ келтірмей, жарыс чемпионы болды. 

    Аслан Ерғалиев (-55 кг), Алуа Балтабай (-48 кг), Сейфіл Дәулеткерей (-73 кг), Шыңғысхан Тәңірберген (-90 кг) мен Әділжан Жаудинов (+90 кг) күміспен күптелді.

    Ал Адия Жанахмет (-40 кг), Інжу Сахабадин (-44 кг) Інжу Жұмажан (-57 кг), Азима Серік (-63 кг) және Тоғжан Төлебай (+70 кг) Қазақстан қоржынын қола жүлдемен толықтырды. 

    Азия ойындарында дзюдо бойынша бәсекеге барлығы 31 елден 182 жас татами шебері қатысты. Жалпыкомандалық медаль кестесінде Қазақстан құрамасы 2-орынға ие болды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын дзюдошы Айша Алтайдың жасөспірімдер Азиадасында чемпион болғанын жазғанбыз.

