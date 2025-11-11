KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:06, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    ЕАЭО аумағында жаңадан тіркелген дәрілердің 300-ден астамы — қазақстандық өнім

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Тимур Мұратов Үкімет отырысында Еуразиялық экономикалық одақ аумағныда тіркелген қазақстандық дәрілердің үлесі артып жатқанын мәлім етті.

    фармацевтика
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    — Биыл дәрілік заттарды Еуразиялық экономикалық одақ рәсімдері аясында тіркеу жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Бұл тіркелген дәрілердің жалпы санын 60%-ға көбейтеді. Олардың ішінде 300-ден астамы — қазақстандық дәрілер.

    Вице-министрдің сөзінше, бұл тұрғыдан Қазақстан өзге одақтастарымен иық тірестіретіндей деңгейге жеткен.

    — Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде тіркелген дәрілік заттар бойынша салыстырмалы талдау нәтижесінде Қазақстан нарығы көрсеткіштері өзге елдерден кем түспейді, бұл кең ассортименттің бар екендігін көрсетеді, — деді Тимур Мұратов.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр. 

    Тегтер:
    Үкімет Дәрі-дәрмек Еуразиялық экономикалық одақ Отандық өндіріс
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
