ЕАЭО келісімінде «қауіпті өнім» сөзі өзгертілді – Қазақстан жаңа мәтінді ратификациялады
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау қағидаттары мен тәсілдері туралы келісімге өзгерістер енгізу хаттамасын ратификациялады.
ҚР Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы Айдар Әбілдабековтың айтуынша, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің осы саладағы заңнамасын үйлестіру мақсатында жүзеге асыру қағидаттары мен тәсілдері туралы келісім қабылданды.
Келісімде Еуразиялық экономикалық одақ аумағында айналымда болатын өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін іске қосу көзделген. Сонымен бірге, одақтың нормативтік құқықтық актілерінде және ұлттық заңнамада «қауіпті өнім» терминінің анықтамасы жоқ.
— Одақтағы және ұлттық заңнамадағы қайшылықтарды жою және кәсіпкерлер үшін ықтимал сын-қатерді азайту мақсатында 2024 жылғы 8 мамырда Мәскеуде келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қойылды. Заң жобасының ережелері «қауіпті өнім» деген сөздерді «Одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келмейтін өнім» деген сөздермен ауыстыру секілді өзгерістерді қамтиды. Заң жобасының міндеті — заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес хаттаманы қабылдау үшін мемлекетшілік рәсімдерді жүргізу, — деп түсіндірді А. Әбілдабеков.
Ратификация республикалық бюджеттен қосымша қаржы қаражатын бөлуді талап етпейді.
Бұған дейін ЕАЭО аумағынан әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін айқындау тетігі айқындалған еді.