ЕАҮК аясында ветеринариялық бақылауды цифрлық форматқа ауыстыру ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген отырысында Ветеринариялық және фитосанитариялық бақылауды цифрлық форматқа ауыстырудың маңызды екенін атып өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
- Ветеринариялық және фитосанитариялық бақылаудан өтуді растау процесін толығымен электрондық форматқа көшіру маңызды-, — деп атап өтті Олжас Бектенов.
Осыған байланысты ЕЭК-ке Одаққа мүше мемлекеттермен бірлесіп, қағаз құжаттарға міндетті түрде мөртабан қоюдан бас тартуды және үшінші елдермен ақпараттық өзара іс-қимыл тетіктерін әзірлеуді қоса алғанда, осы мәселені жан-жақты пысықтау ұсынылды. Кооперациялық жобаларды қолдау инновацияларға және қосылған құны жоғары өндірістерді құруға бағытталуы тиіс – Қазақстан Премьер-министрі.
Олжас Бектенов ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер экономикаларының тұрақты дамуының негізгі факторларының бірі өнеркәсіп пен агроөнеркәсіптік кешен болып қалатынын атап өтті.
Кооперациялық жобаларды қолдау тетіктері инновациялық бастамаларға және қосылған құны жоғары өндірістерді құруға бағдарлануы тиіс. Осыған байланысты демонстрациялық орталықтар, стартаптар және салалық құзыреттілік орталықтары арқылы цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектіні пайдалануды ынталандыру маңызды.
- Тауарлар, қызметтер, капитал және еңбек күшінің еркін қозғалысы ЕАЭО жұмысының басты қағидаты болып қалуы тиіс. Қолданыстағы шектеулерді біртіндеп жою қажет, өйткені олар сенімділікті және интеграциялық тиімділікті төмендетеді, сонымен қатар жаңа шектеулердің пайда болуына жол бермеу керек. Комиссия міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізуде белсенді рөл атқарып, мүше мемлекеттердің бизнесі мен азаматтарының мүддесін қорғауда туындайтын мәселелерге жедел әрекет етуі тиіс. Жалпы алғанда сауда саласында бәсекелестік ортаның қалыптасқаны маңызды екенін атап өткім келеді. Ол кез келген интеграциялық бірлестіктердің дәнекер буыны болып қала береді, — деп атап өтті Олжас Бектенов.
ЕАЭО аясындағы сыртқы сауда саясаты мүше мемлекеттердің тауарларын экспорттау үшін қосымша мүмкіндіктер береді. Араб әлемі, Оңтүстік-Шығыс Азия және Африка елдері, сондай-ақ беделді өңірлік бірлестіктермен өзара іс-қимыл перспективалы бағыттар деп аталды.
- Мұндай ынтымақтастық ЕАЭО тауарлары мен қызметтерінің сыртқы нарықтарға шығуы үшін қолайлы жағдайлар жасайды, экономиканы нығайтуға және халықаралық өндірістік тізбектерді дамытуға ықпал етеді, — деп атап өтті Олжас Бектенов.
Осыған дейін Олжас Бектенов ЕАЭО-дағы жүк ағындарын үйлестірудің интеграцияланған платформасын құруды ұсынған болатын.