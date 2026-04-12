    19:01, 12 Сәуір 2026 | GMT +5

    Едіге Қасымбек алғаш рет ересектер арасындағы Азия чемпионатында жүлделі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстан астанасы Бішкекте еркін күрестен Азия чемпионаты мәресіне жетті. 

    Фото: ҰОК

    Қазақстан командасы сапынан бозкілемге шыққан аса ауыр салмақтағы (125 кг) отандасымыз Едіге Қасымбек тәжірибелі қытай палуаны, Азия ойындары мен чемпионатының қола жүлдегерінен басым түсті. Есеп: 8-7.

    Бұл - 19 жастағы Едігенің ересектер арасында құрлық додасындағы қол жеткізген алғашқы медалі. Ол - былтырғы жастар арасындағы әлем чемпионатының (U20) жеңімпазы.

    Осылайша, еркін күрестен Қазақстан құрамасы Бішкектегі бәсекені 2 қола жүлдемен аяқтады. Санаулы сəттер бұрын Азамат Дәулетбеков (-92 кг) үздік үштікті түйіндеген.

     

    Назым Бөлесова
