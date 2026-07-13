KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Едіге Нұрғожа Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — U19 жас санатында 55 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Едіге Нұрғожа Азия чемпионатының қола жүлдесін иеленді.

    бокс
    Фото: instagram.com/nurgozha_edige

    Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, жартылай финалда отандасымыз Өзбекстан өкілі Елиор Рустамовпен қолғап түйістірді.

    Едіге жекпе-жек барысында жеңіске деген жігері мен қайсарлығын танытқанымен, төрешілердің бірауыздан қабылдаған шешімімен (0:5) жеңіс қарсылас боксшыға берілді.

    Бұған дейін Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында U19 санатындағы Айдана Убайдуллақызы (80 келі) алғашқы жекпе-жегін өткізгенін жаздық. 

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар