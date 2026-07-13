Едіге Нұрғожа Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM — U19 жас санатында 55 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Едіге Нұрғожа Азия чемпионатының қола жүлдесін иеленді.
Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, жартылай финалда отандасымыз Өзбекстан өкілі Елиор Рустамовпен қолғап түйістірді.
Едіге жекпе-жек барысында жеңіске деген жігері мен қайсарлығын танытқанымен, төрешілердің бірауыздан қабылдаған шешімімен (0:5) жеңіс қарсылас боксшыға берілді.
Бұған дейін Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында U19 санатындағы Айдана Убайдуллақызы (80 келі) алғашқы жекпе-жегін өткізгенін жаздық.