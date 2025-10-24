KZ
    Егемен, Қазақстан: ерекше есім иесі болу ауыртпалық па, абырой ма

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан тәуелсіздік алған кезең елдің саяси ғана емес, рухани өмірін де өзгертті. Сол жылдары дүниеге келген сәбилерге ата-аналары ел тағдырымен сабақтас, мәні терең есімдер берді. Бүгінде сол ұрпақ — егемен елдің тірегі.

    Қазақстан
    Фото: Видеодан скрин

    Елімізде Қазақстан есімді 28 азамат бар

    Ұлттық статистика бюросының дерегінше, бүгінде елімізде Қазақстан есімі 28 азаматқа тиесілі. Олардың ең үлкені 92 жаста, ең кішісі — 25-те.

    Атап айтқанда:

    • Қарағанды облысында — 7;
    • Ақмола облысында — 6;
    • Қостанай облысында — 3;
    • Астанада — 3;
    • Алматы мен Маңғыстау облыстарында және Шымкент қаласында — 2;
    • Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында — 1 адам бар.
    Жұлдыз Тұрсынова
    Фото: Видеодан скрин

    — Бұл есім Қарағанды, Ақмола және Қостанай облыстарында жиі кездеседі. 28 адамның арасында бір ғана әйел бар. Сондай-ақ елімізде Тәуелсіздік және Егемен есімді азаматтар да тіркелген, — дейді Ұлттық статистика бюросының сарапшысы Жұлдыз Тұрсынова.

     

    Жақындары «Қазақ» деп атайды

    Ерекше есім иелерінің бірі — қарағандылық Қазақстан Жарқын. Ол Қарағанды және Ұлытау облыстарының Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің № 29 мекемесінде жедел уәкіл қызметін атқарады.

    Жарқын
    Фото: Видеодан скрин

    Атасы оны егемендіктің қуанышына балап Қазақстан атаған.

    — Есімімнің салмағын сезінемін. Алғаш танысқан адамдар таңғалып, қайталап сұрайды. Қызметім де, есімім де елмен, патриотизммен байланысты. Бұл — мен үшін үлкен жауапкершілік, — дейді ол.

    әріптесі
    Фото: Видеодан скрин

    Әріптестері кейіпкерімізді «Қазақ» деп атайды. Бұл оның елжанды болмысына берілген баға іспетті.

    — Жұмыста, отбасында оны «Қазақ» деп атайды. Мінезі сабырлы, еңбекте тиянақты. Қоғамдық шараларға белсенді қатысады, спортқа жақын. Нағыз отаншыл азамат, — дейді мекеме бастығының орынбасары Жансейіт Әбілқасымов.

    Қазақстан — отбасында қамқор әке, жұмысында жауапты маман. Оның өмірлік ұстанымы да қарапайым. Ол — адал еңбек пен темірдей тәртіп.

    «Есімімді ешқашан ауыстырмаймын»

    Ал Павлодар облысында тұратын Егемен Бақыт — Моңғолиядан қоныс аударған қандас. Қазір жеке кәсіппен айналысып, «Сарыарқа мұрагер» қайырымдылық қорының жұмысына атсалысып жүр.

    Жарқын
    Фото: Видеодан скрин

    — Моңғолияның Баян-Өлгий аймағында тудым. Әкемнің ағасы радиодан Қазақстанның тәуелсіздік алғанын естіп, қуаныш үстінде есімімді Егемен қойған. Сол сәт біздің әулет үшін ерекше есте қалды. 1997 жылы толықтай Павлодарға көшіп келдік, — дейді ол.

    Егемен есімі бауырлас түркі халықтарында да кең тараған. Сондықтан оның аты шетелде жүргенде жиі назар аудартады.

    — Стамбұлда оқып жүргенде метро ішінде «Егемен!» деп шақырған дауысты естіп, жалт қарадым. Сөйтсем, түрік азаматы өз баласын шақырып жатыр екен. Осындай қызықты сәттер жиі кездеседі, — дейді ол.

    Жарқын
    Фото: Видеодан скрин

    Егемен өз есімін ерекше құрметтейді және оны ешқашан өзгертуді ойламаған.

    — Бұл — менің елге деген құрметімнің көрінісі. Есімімде менің тағдырым да, тәуелсіздігіміздің рухы да бар, — дейді ол.

    Осылайша, ерекше есім иелері бүгінде ел дамуына өз үлесін қосып жүр. Олардың есімі де, өмір жолы да тәуелсіз еліміздің тарихымен сабақтасады.

    Мөлдір Снадин
    Мөлдір Снадин
    Автор
