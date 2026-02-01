Египет пен Газа секторы арасындағы Рафах өткелі сынақ режимінде ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Рафах шекара өткелі бүгін Газа тұрғындарының шектеулі қозғалысы үшін сынақ режимінде ашылады. Бұл туралы Израильдің Палестина аумағындағы Азаматтық істер басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды BILD.
Бұл – 2024 жылдың мамыр айынан бері жабық тұрған Египет пен Газа секторы арасындағы жалғыз өткел.
Израильдің Ynet порталының хабарлауынша, өткел қазіргі уақытта сынақ режимінде жұмыс істеп тұр. Екі бағытта да адамдар үшін тұрақты қозғалыс ертең қайта басталады деп жоспарланған.
Израиль кез келген шекарадан өту тек алдын ала қауіпсіздік тексеруінен кейін ғана мүмкін екенін атап өтті.
Израильдің бағалауы бойынша, күн сайын шамамен 150 адамға Газа секторынан шығуға және тағы шамамен 50 адамға оралуға рұқсат бар. Тек соғыс кезінде Газадан қашып кеткен палестиналықтарға ғана оралуға рұқсат етіледі. Олар шамамен 42 000 адам.
Рафах өткелі Газа секторының сыртқы әлемге негізгі қақпасы болып саналады. Израиль мен ХАМАС арасындағы соғысқа дейін осы жер арқылы халықаралық гуманитарлық көмектің едәуір бөлігі өтті.
Бұған дейін Израиль Газада 70 мың адам қаза тапқанын растады.