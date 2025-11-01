Египетте 20 жыл бойы салынған 1 миллиард долларлық музей ашылмақ
АСТАНА.KAZINFORM — Гиза пирамидаларының маңында орналасқан Египеттің Ұлы музейі (Grand Egyptian Museum) — бір өркениетке арналған әлемдегі ең ірі археологиялық кешен ретінде аталады.
Салтанатты ашылу рәсімі сенбі күні өтеді. Бұл шара алдында бірнеше рет кейінге шегерілген болатын және музейдің құрылысы шамамен жиырма жылға созылды.
The Guardian басылымының хабарлауынша, жалпы аумағы 470 мың шаршы метр болатын музей Гиза пирамидаларынан небәрі жартытора шақырым жерде орналасқан. Жоба алғаш рет 1992 жылы жарияланғанымен, нақты құрылыс жұмыстары тек 2005 жылы басталған. Кешеннің кейбір аймақтары 2024 жылы «техникалық ашылу» форматында келушілерге көрсетілді.
Музей коллекциясында 50 мыңнан астам экспонат бар. Олардың қатарында 3 200 жыл бұрынғы, салмағы 83 тонна болатын Рамсес II мүсіні және жасы 4 500 жылдан асқан перғауын Хуфудың ежелгі қайығы бар. Музейде 24 мың шаршы метр аумақты алатын тұрақты экспозициялар, балалар музейі, конференция және білім беру орталықтары, сауда аймағы мен ірі консервация орталығы орналасқан. Өткен жылы ашылған он екі негізгі галерея ежелгі дәуірден бастап Рим кезеңіне дейінгі жәдігерлерді хронологиялық және тақырыптық тәртіппен көрсетеді.
Көптеген артефактілер Каирдегі Тахрир алаңындағы Египет музейінен әкелінген — ондаған жылдар бойы экспонаттарға толы, ескі әрі тар ғимараттан. Басқа бірқатар жәдігерлер жақында Саккара сияқты ежелгі некропольдерден табылған. Саккара — Гизадағы жаңа музейден шамамен 22 шақырым оңтүстікте орналасқан пирамидалар мен қабірлер кешені.
AP News агенттігінің хабарлауынша, салтанатты ашылу бірнеше рет кейінге шегерілген, соңғысы — биылғы шілдеде Таяу Шығыстағы қақтығыстарға байланысты болған. Ашылу рәсіміне әлемнің түрлі елдерінің басшылары қатысады деп күтіледі.
Музейдің бас директоры Ахмед Гонейм журналистерге берген сұхбатында көрме залдары заманауи технологиялармен және мультимедиялық инсталляциялармен жабдықталғанын айтты. Экспозициялар аралас шынайылық элементтері бар шоулармен толықтырылған.
— Біз цифрлық буынға түсінікті тілде сөйлейміз. Олар дәстүрлі жазбаларды оқымайды, керісінше технология арқылы өзара әрекеттескенді ұнатады, — деді ол.
Музейдің басты кіреберісіндегі атриумда Египеттің ең даңқты перғауындарының бірі — Рамсес Ұлының 11 метрлік гранит мүсіні орнатылған. Оның жасы шамамен 3 200 жыл.
Тарихта алғаш рет бір жерде Тутанхамонның барлық қазынасы бір экспозицияда ұсынылып отыр. Олардың ішінде үш жерлеу төсегі мен алты күйме, алтыннан жасалған тағы, алтынмен қапталған саркофаг және алтын, кварцит, лазурит пен түрлі-түсті әйнектен жасалған әйгілі жерлеу маскасы бар.
Айта кетерлігі, 2014 жылы осы маска бүлінген еді: сақалы кездейсоқ сындырылып, эпоксидті желіммен дұрыс жабыстырылмаған. Бір жылдан кейін артефакт египеттік және германиялық мамандардың бірлескен күшімен қалпына келтірілді.
Музейдің тағы бір орталық экспонаты — перғауын Хуфудың күн қайығы. Оның жасы шамамен 4 600 жыл, әрі ол Гизадағы Ұлы пирамиданы салған билеушімен тығыз байланысты.
Бұған дейін Астанада 1 600-ден астам ұлттық музыкалық аспап үлгісі қойылған Өнер музейінің ашылғаны хабарланған еді.
Ал биыл көктемде Меккеде Қасиетті Құран музейі есігін айқара ашты.