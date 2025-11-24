Екі донор алты қазақстандықтың өмірін сақтап қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Өткен аптада Алматы мен Астанада екі донорлық процесс өтті, нәтижесінде бірден бірнеше өмірлік маңызды ағзалар - жүрек, бауыр, екі жұп бүйрек, екі мөлдірқабық трансплантатталды. Бұл туралы ДСМ баспасөз қызметі хабарлады.
Қайтыс болғаннан кейінгі екі донордың туыстарының келісімі мен медициналық команданың үйлесімді жұмысының арқасында күту парағындағы алты пациент өмір сүруге мүмкіндік алды. Барлық кезеңді үйлестіруді Трансплантаттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталық қамтамасыз етті.
— Астананың көпбейінді медициналық орталығында қайтыс болғаннан кейін 1977 жылы туған донордан көп ағзалық ағзалар алынды. Бауыр 1976 жылы туған пациентке, оң және сол бүйрек 1987 және 1994 жылы туған пациенттерге трансплантатталды, — делінген хабарламада.
Ағзаларды трансплантаттау бойынша операцияларды Ұлттық ғылыми онкология орталығының мамандары орындады.
— Алматыда дәрігерлік консилиум мидың өлімін анықтаған 50 жастағы әйелден көп ағзалық донорлық алу жүргізілді. Отбасының келісімін алғаннан кейін алғашқы жүрек трансплантаттауы Алматы қалалық кардиологиялық орталықта жүргізілді. Ағза жүрек жеткіліксіздігі бар 34 жастағы пациентке салынды. Сол донорлық процесс шеңберінде келесі трансплантаттау жүргізілді. Оң бүйрек — 15 жастағы пациентке, сол жақ бүйрек — А. Н. Сызғановта 30 жастағы әйелге, Алматының Орталық қалалық клиникалық ауруханасында реципиенттерге екі мөлдірқабық трансплантатталды, — делінген министрлік хабарламасында.
Жүректі трансплантаттау әріптестерін қолдау үшін келген UMC (Астана) КҚ мамандарымен бірлесіп ҚКО командасы орындады. Донорлық процесс Орталық қалалық клиникалық ауруханада жүргізілді.
Министрлік донорлардың отбасыларына өздерінің игі істері үшін зор ризашылықтарын білдіреді және мұндай жағдайлардың әрқайсысы трансплантаттауды жылдар бойы күткен адамдар үшін өмір сүру мүмкіндігі екенін атап көрсетеді.
Айта кетелік Алматыда өмірден өткен әйел 6 адамға донор болған еді.