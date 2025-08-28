Екі қазақстандық дзюдошы әлем чемпионатының финалына жолдама алды
АСТАНА.KAZINFORM - Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде (Болгария, София) Қазақстан құрамасынан үш спортшы финалдық кезеңге өтті.
Ернұр Батырғали 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалда Өзбекстан спортшысы Дильшод Каримовты жеңді. ҚР ҰОК мәліметінше, ол шешуші белдесуде Тәжікстан балуаны Лоик Кудбудиновпен кездеседі.
Сондай-ақ 66 келіге дейінгі салмақта Мұхаммедәлі Жылқайдар да алтын медаль үшін таласады. Ол жартылай финалда ресейлік Муслим Котиевті жеңіп, финалда тағы бір ресейлік дзюдошы Рахим Хамхоевпен кездеседі.
Осы салмақ дәрежесінде Ролан Қайырғали қола медаль үшін белдеседі. Оның қарсыласы - Канаданың өкілі Анес Мати.
Айта кетейік, Арман Мыса дзюдодан әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды.