Екі облыстағы жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 22 қаңтар сағат 14:30-да күннің бұзылуына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» мекемесі.
Жамбыл облысы:- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 534-593 шақырым аралығы (Айша бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін).
Түркістан облысы:- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 593-654 шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасынан Машат ауылына дейін).
Жолды 2026 жылғы 23 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Осыған дейін елде қозғалыс шектелген жолдар туралы мәлімет берген едік.