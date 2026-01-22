KZ
    Екі облыстағы жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 22 қаңтар сағат 14:30-да күннің бұзылуына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» мекемесі.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Жамбыл облысы:- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 534-593 шақырым аралығы (Айша бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін).

    Түркістан облысы:- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 593-654 шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасынан Машат ауылына дейін).

    Жолды 2026 жылғы 23 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Осыған дейін елде қозғалыс шектелген жолдар туралы мәлімет берген едік.

     

