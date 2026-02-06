KZ
    00:45, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты тағы үш облыста жол жабылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Абай облысы:

    6 ақпан сағат 01:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    - «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автожолының 615-768 шақырым аралығындағы учаскесінде (Жетісу облысының шекарасынан Аягөз қаласына дейін)

    - «Таскескен – Бақты (ҚХР шекарасы)» автожолының 0–75 шақырым аралығында (Таскескен ауылынан Үржар ауылына дейін)

    Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Жетісу облысы:

    2026 жылғы 6 ақпан сағат 01:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автожолының 561-615 шақырым аралығындағы учаскесінде (Үшарал қаласынан Абай облысы шекарасына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Қызылорда облысы:

    6 ақпан сағат 01:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автомобиль жолының 1806-2047 шақырым аралығында (Қызылорда қаласынан— Бесарық ауылына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін ауа райына байланысты үш облыста жол жабылғанын жазған едік.

