Үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты тағы үш облыста жол жабылғанын хабарлады.
Абай облысы:
6 ақпан сағат 01:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:
- «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автожолының 615-768 шақырым аралығындағы учаскесінде (Жетісу облысының шекарасынан Аягөз қаласына дейін)
- «Таскескен – Бақты (ҚХР шекарасы)» автожолының 0–75 шақырым аралығында (Таскескен ауылынан Үржар ауылына дейін)
Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Жетісу облысы:
2026 жылғы 6 ақпан сағат 01:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автожолының 561-615 шақырым аралығындағы учаскесінде (Үшарал қаласынан Абай облысы шекарасына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Қызылорда облысы:
6 ақпан сағат 01:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автомобиль жолының 1806-2047 шақырым аралығында (Қызылорда қаласынан— Бесарық ауылына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Бұған дейін ауа райына байланысты үш облыста жол жабылғанын жазған едік.