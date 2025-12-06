KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:00, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Екі облыстағы автожол учаскелерінде ауа райының нашарлауына байланысты қозғалысты шектеу енгізілді.

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 22:00–де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдардажүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада

    Ақтөбе облысы:

    РФ шекарасы (Жайсан ө\п) -Ақтөбе-Қызылорда-Алматы-ҚХР шекарасы (Нұр Жолы ө/п) автожолының 965-1240 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарабұтақ ауылы — Қызылорда облысы шекарасы).

    Қызылорда облысы:

    РФ шекарасы (Жайсан ө\п) -Ақтөбе-Қызылорда-Алматы-ҚХР шек. (Нұр Жолы ө/п) автожолының 1240-1360 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы -Арал қаласы). 

    Жолды 2025 жылғы 7 желтоқсан сағат 7:00–де ашу жоспарланған.

    Айта кетелік Абай облысында уақытша көлік кептелісіне байланысты жол қауіпсіздігі күшейтілді.

    Назым Бөлесова
