    02:06, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола мен Павлодар облыстарындағы жолдарда ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰҚ» акционерлік қоғамының баспасөз қызметі.

    Фото: БҚО ТЖ

    - 2025 жылғы 6 қараша сағат 23:30-да күн райының қолайсыздығына (жел, жаңбыр, көктайғақ, температураның төмендеуі) байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды, - делінген хабарламада.

    Ақмола облысы: «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек» автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін).

    Павлодар облысы: «Астана – Ерейментау – Шідерті» автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін). Жолды 2025 жылғы 07 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Осыған дейін 15 облысына ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
