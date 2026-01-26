KZ
    16:00, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Атырау мен Маңғыстау облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады. 

    Екі облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді
    Фото: Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

    2026 жылғы 26 қаңтар сағат 16:00-де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылады: 

    Атырау облысы:

    – «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 179-210 шақырым аралығы (Майкөмген ауылынан Маңғыстау облысының шекарасына дейін). 

    Маңғыстау облысы:

    – «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 210-332 шақырым аралығы (Атырау облысы шекарасынан Бейнеу ауылына дейін).

    Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 26 қаңтар сағат 20:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін 26 қаңтарда жолдағы ахуал қандай екенін жазған едік. 

