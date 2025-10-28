Екі облыста су заңнамасын бұзғандарға 46,7 млн теңге айыппұл салынды
АСТАНА. KAZINFORM – Арал-Сырдария бассейні су инспекциясы 2025 жылдың алғашқы 9 айында жүргізген тексерістердің нәтижесінде 439 әкімшілік іс қозғалды. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов инспекцияның жыл басынан бергі жұмысы туралы есебін тыңдады.
Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметіне сүйенсек, осы кезең аралығында су заңнамасын бұзғандарға салынған айыппұлдың жалпы сомасы – 46,7 млн теңге.
Сонымен қатар жыл басынан бері Арал-Сырдария бассейндік су инспекциясы Қызылорда және Түркістан облыстарында арнайы су пайдалануға 286 рұқсат берді.
– Өткен вегетация кезеңінде Арал-Сырдария су шаруашылығы бассейнінде заңсыз су алу және тіркелмеген сорғы қондырғыларын орнату фактілері анықталды. Суармалы суды әділ бөлу мақсатында инспекторлар министрліктің орталық аппараты және «Қазсушар» РМК мамандарымен бірлесіп су шаруашылығы жағдайына тұрақты мониторинг жүргізді. Жаңа Су кодексінде көзделген бақылау функциялары бассейндік су инспекцияларына бұзушылықтарға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, - деді Арал-Сырдария бассейні су инспекциясының басшысы Зейнолла Қазтоғанов.
Еске салсақ, осыған дейін Астанада 6 елдің су мамандары бас қосқанын жазғанбыз.