10:53, 11 Наурыз 2026 | GMT +5
Екі облыста жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
11 наурыз сағат 10:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі:
Ақмола облысы:
– «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырым аралығы (Астана қаласы — Павлодар облысының шекарасы).
Павлодар облысы:
– «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Шідерті кенті).
Айта кетейік, жолды 11 наурыз сағат 20:00-де ашу жоспарланып отыр.
Бұдан бұрын 11 наурызда елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық екенін жазғанбыз.