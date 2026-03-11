    10:53, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    11 наурыз сағат 10:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі:

    Ақмола облысы:

    – «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырым аралығы (Астана қаласы — Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысы:

    – «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Шідерті кенті).

    Айта кетейік, жолды 11 наурыз сағат 20:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Бұдан бұрын 11 наурызда елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық екенін жазғанбыз.

    Абылайхан Жұмашев
