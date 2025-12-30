KZ
    08:41, 30 Желтоқсан 2025

    Бірқатар өңірдегі жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін сағат 08:30-да ауа райының қолайсыздығына байланысты төрт облыта көліктің барллық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ақмола облысы:

    - «Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 304-341 шақырым аралығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы);
    - «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 0-61 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан СҚО шекарасына дейін);
    - «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 2-50 шақырым арылығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы).

    Солтүстік Қазақстан облысы:

    - «Астана – Көкшетау– Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 341-367 шақырым арылығы (Ақмола облысы шекарасы - Келлеровка ауылы);
    - «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 61-91 шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасынан – Саумалкөл ауылына дейін);
    - «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 50-85 шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасы – Чкалов ауылы).

    Жолдарды бүгін сағат 12:00-де ашу жоспарланған.

    Сонымен ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз» автожолының 17-217 шақырым аралығында (Қарағанды қаласы – Қарқаралы ауылы) және «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-108 шақырымы аралығында (Тобыл қаласынан Әулиекөл ауылына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.

    Жолдар бүгін сағат 15:00-де ашылады деп жоспарланған.

     

