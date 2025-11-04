KZ
    21:32, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Екі өңірде ауа райының қолайсыздығына байланысты көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 4 қарашада ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық жолдарда автокөлік қозғалысы шектелді. Бұл туралы ҚазАвтоЖол мәлім етті.

    Ауа райына байланысты екі автожол жабылды
    Фото: pexels.com

    Сағат 20:30–да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрлері қозғалысына шектеу қойылды.

    Павлодар облысы: 

    —  ҚХР-Майқапшағай-Қалбатау-Семей-Павлодар-РФ шекарасы  427-587 шақ., (Кенжекөл ауылы — Абай облысы шекарасы); 

    Абай облысы:

    —  ҚХР-Майқапшағай-Қалбатау-Семей-Павлодар-РФ шекарасы  587-733 шақ., (Павлодар облысы шекарасы — Семей қаласы); 

    ҚазАвтоЖол көлік қозғалысы 5 қараша күні сағат 07:30–да қайта жандануы мүмкін екенін хабарлады. 

    Айта кетейік, ҚазАвтоЖол жауыннан кейінгі жол неге қауіпті болатынын ескертті. 

    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
