KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:55, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Екі өңірде жол ашылып, көліктердің жүруіне рұқсат берілді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Жамбыл мен Алматы облысында жол учаскелерінің ашылғанын хабарлады. 

    Жол ашылды
    Фото: Видеодан алынған кадр

    2025 жылғы 13 желтоқсан сағат 04:00–де келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық автокөлік түрлері үшін қозғалыс ашылады.

    Жамбыл облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 2005-2214 шақырым аралығы (Қарағанды о. шекарасы — Алматы о. шекарасы)

    Алматы облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 2214-2380 шақырым аралығы (Жамбыл о. шекарасы — Күрті ауылы)

    Айта кетейік, тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласып, қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Абай облысының полицейлері 100-ден астам көліктен тұратын автотізбекке жол көрсеткенін жаздық.

    Тегтер:
    Аймақ Жамбыл облысы Алматы облысы Жол Көлік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар