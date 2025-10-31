Екібастұзда алғашқы кәсіби театр ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Екібастұз қаласындағы «Өнер» мәдениет сарайында жаңа кәсіби театр ашылды.
Мәдениет және ақпарат министрлігі мәліметінше, маусым ақын Мұқағали Мақатаевтың «Қош, махаббат!» драмасымен басталды. Қойылымның режиссері – Бибіажар Дихан, ол екібастұздық көрерменге «Танакөз» спектаклімен таныс.
Бұл қойылым көрерменге махаббаттың құнын, адам жанының тереңдігін, шынайы сезімдердің сұлулығын және тағдыр драмасын поэтикалық тіл арқылы жеткізуді мақсат етеді.
Театр ұжымына Қазақстанның түрлі аймағынан 12 кәсіби әртіс шақырылды. Театр қысқа уақыт ішінде бірнеше қойылымды сахналап үлгерді. Солардың бірі – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбековтың «Бір түп алма ағашы» драмасы. Спектакльдің қоюшы-режиссері – Әділет Ақанов. Қойылымның ерекшелігі – рөлдерді кәсіби актерлермен қатар қала тұрғындары сомдады. Сахнада олардан бөлек шығармашылық ұжым өкілдері де өнер көрсетті.
