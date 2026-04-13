    13:31, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Екібастұзда құны 235 млн теңгеден асатын көлік мемлекетке қайтарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Екібастұзда коммуналдық техникаға қатысты дау мемлекет пайдасына шешілді, деп хабарлайды қалалық прокуратураның баспасөз қызметі.

    трактор
    Фото: Ақтөбе облысының әкімдігі

    Қалалық прокуратура мемлекет тарапынан мүлікке құқықтарды сатып алу кезінде заңдылықтың сақталуына талдау жүргізді.

    2024 жылы «Екібастұзтеплоэнерго» ЖШС-нен қалалық әкімдіктің коммуналдық меншігіне жалпы баланстық құны 5,34 млрд теңге болатын мемлекеттік мүлік қабылданған.

    Алайда жергілікті атқарушы орган тарапынан 21 автокөлік құралына меншік құқығы тіркелмеген, бұл кейіннен азаматтық-құқықтық қатынастарға байланысты 82 атқарушылық іс жүргізу шеңберінде тыйым салуға негіз болған. 

    — Қадағалау актісі бойынша әкімдік талап-арыз жұмыстары жүргізіліп, сот шешімімен ауыртпалықтар алынып тасталды, нәтижесінде құны 235 млн теңгеден асатын мүлік мемлекеттік меншікке қайтарылды. Аталған арнайы техника қаланың коммуналдық қажеттіліктері үшін пайдаланылатын болады, — делінген хабарламада.

    Осыдан бұрын Екібастұзда мемлекеттік қызметшілер құмар ойындарын ойнағанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
