Екібастұзда құны 235 млн теңгеден асатын көлік мемлекетке қайтарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Екібастұзда коммуналдық техникаға қатысты дау мемлекет пайдасына шешілді, деп хабарлайды қалалық прокуратураның баспасөз қызметі.
Қалалық прокуратура мемлекет тарапынан мүлікке құқықтарды сатып алу кезінде заңдылықтың сақталуына талдау жүргізді.
2024 жылы «Екібастұзтеплоэнерго» ЖШС-нен қалалық әкімдіктің коммуналдық меншігіне жалпы баланстық құны 5,34 млрд теңге болатын мемлекеттік мүлік қабылданған.
Алайда жергілікті атқарушы орган тарапынан 21 автокөлік құралына меншік құқығы тіркелмеген, бұл кейіннен азаматтық-құқықтық қатынастарға байланысты 82 атқарушылық іс жүргізу шеңберінде тыйым салуға негіз болған.
— Қадағалау актісі бойынша әкімдік талап-арыз жұмыстары жүргізіліп, сот шешімімен ауыртпалықтар алынып тасталды, нәтижесінде құны 235 млн теңгеден асатын мүлік мемлекеттік меншікке қайтарылды. Аталған арнайы техника қаланың коммуналдық қажеттіліктері үшін пайдаланылатын болады, — делінген хабарламада.
