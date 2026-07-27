Екібастұзда пәтерлердің бірінен айуандықпен өлтірілген әйел адамның мүрдесі табылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, күдікті ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалған. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталатын болады.
Екібастұздағы Әуезов көшесі, 24-ші үй мекенжайындағы пәтерлердің бірінің есігін полицияның Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары бұзып кіруге мәжбүр болған. Пәтер ішінен зорлық-зомбылықпен өлтірілген әйел адамның мүрдесі (аяқ-қолдарының жоғарғы және төменгі жақтары кесілген) табылған. Қазіргі уақытта оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр.
— Полиция адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталатын болады, — деп хабарлады өңірлік полиция департаментінен.
Тәртіп сақшылары ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайтынын мәлімдеді.
Еске сала кетейік, БҚО-да сәуір айында жоғалып кеткен ер адамның мүрдесі табылды.