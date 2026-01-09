Екібастұзда туғанына 19 күн ғана толған сәби анасынан ажыратылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия анасы нәрестені тұрақты тамақтандырмағанын анықтаған. Бұл жағдай бала өміріне және денсаулығына қауіп төндірген.
Бұл туралы Екібастұз қалалық кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия хабарлады.
— Жаңа туған нәрестені (нәрестеге 19 күн) Павлодар қаласындағы балалар үйіне орналастыру туралы мәселе қаралды. Комиссия отырысында баланың тұрып жатқан жерінде қажетті жағдайлардың жасалмағаны, анасы сәбиін тұрақты тамақтандырмай, оның өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдай тудырғаны анықталды, — деп мәлімдеді комиссиядан.
Сәбидің анасы жұмыс істемеген, әлеуметтік жағынан тұрмысы қолайсыз. Әйелге қолданыстағы заңнама шеңберінде түсініктемелер берілген.
Бұған дейін Жаңа жыл түні ең көп нәресте дүниеге келген өңірлер туралы жазғанбыз.