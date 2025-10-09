Екібастұзда жер үй өртеніп, 6 адам мерт болды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Екібастұздың ауылдық аймағында жеке шаруашылықтың үйі мен шаруашылық ғимараттары өртенген. Тілсіз жаудың салдарынан үйде болған 6 адам өртеніп кеткен.
Солнечный кентіне қарасты шаруа қожалықтарының бірінде тұрғын үй мен өзге де шаруашылық ғимараттары жанған.
- Кенттен 7 шақырым жердегі шаруа қожалығының ғимараттары жанып жатқаны туралы хабарлама бүгін сағат 06.34-те келіп түсті. Оқиға орнына жедел түрде төтенше жағдай департаментінің күштері мен өрт сөндіру құралдары, Екібастұз ГРЭС-2 стансасының өртке қарсы құрылымдары, Солнечный кентінің өрт сөндіру бекетіні өкілдері жұмылдырылды. Құтқарушылар тілсіз жауды ауыздықтау барысында әрқайсысы 27 литрлік 8 газ баллонын сыртқа алып шықты. Белгілі болғандай, өрт жер үйді толықтай шарпып, жақын маңдағы шаруашылық ғимараттарына таралған. Жалпы ауданы 930 шаршы метр аумақты құраған, - деп хабарлады өңірлік төтенше жағдайлар департаментінен.
Оқиға кезінде үйде 7 адам болған. 1972 жылы туған ер адам сыртқа өз бетімен шығып үлгерген. Құтқарушылар оқиға орнынан (үй ішінен) 6 адамның денесін тапқан. Марқұмдардың кім екені анықталып жатыр. Тергеу органдары қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісті. Зардап шеккен адам емдеу мекемесіне жеткізіліп, қажетті ем-дом көрсетіліп жатыр.
Төтенше жағдай департаменті қайтыс болғандардың барлығы ересек екенін, араларында балалар болмағанын мәлімдеді.
Өртті сөндіруге құтқарушылардың жеке құрамынан 30 адам және 10 техника қатысқан.
Сағат 12.48 – де шаруа қожалығындағы өрттің толықтай ауыздықталғаны хабарланды.
Төтенше жағдай мамандары өрттің тұтануына тұрғын үйде болған азаматтардың абайсыздығы себеп болуы ықтимал деген болжам айтып отыр. Оқиғаның алдындағы кеште олар спиртті ішімдік ішкен. Қайтыс болғандардың үшеуі – ер, үшеуі әйел адам. Барлығы шаруашылықта жұмыс істеген.
Еске сала кетейік, Петропавлда жерасты жылу коллекторында өрт шығып, бір әйел мерт болды.