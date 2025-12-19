KZ
    12:28, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Екібастұздағы жаңа зауыттарға зиянды заттарды ұстайтын сүзгілер орнатылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодарда индустриялық өсімді сақтай отырып, ластаушы заттарды азайтуға басымдық беріліп отыр. Бұл шаралар туралы облыс әкімі Асайын Байханов есептік кездесуінде айтты.

    Асаин Байханов
    Фото: Павлодар облысы әкімдігі

    Әкімнің айтуынша, ірі кәсіпорындарда кешенді ecofriendly шешімдер енгізіліп жатыр.

    Ал жаңа салынып жатқан немесе құрылысы басталатын зауыттарда ең заманауи, экологияға зияны аз технологияларды қолдану талап етіледі.

    – Мысалы, соңғы бір айда Екібастұзда ашылған екі жаңа ферроқорытпа зауытында 99,8% зиянды заттарды ұстай алатын заманауи гибридті сүзгілер орнатылды. ERG тобының төрт ірі кәсіпорнында 178 млрд теңге көлемінде кешенді экологиялық шаралар атқарылуда. Бұл аталған қалдықтарды 50 мың тоннаға, яғни 57%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді, – деді А. Байханов елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.

    Алдағы уақытта, 2026-2031 жылдары осындай шараларды Павлодар мұнай-химия зауыты, облыстық жылу-энергетикалық орталықтары және Екібастұздағы МАЭС-1 мен МАЭС-2 зауыттарында енгізу жоспарланған.

    Сонымен қатар, Павлодарда алғашқы заманауи қоқыс сұрыптау кешені салынып жатыр. Онда пластик, металл, қағаз және шыны қалдықтары қайта өңдеуге тапсырылады.

    – Жобаның жалпы құны 4,8 млрд теңге, қуаты 150 мың тоннаны құрайды. Оның 20%-ы пластик пен полимерлерді өңдеуге арналған. Бұл кешен келесі жылдың мамырында іске қосылады және өңірде тұрмыстық қалдықтарды тиімді әрі экологиялық жолмен қайта өңдеуге мүмкіндік береді, – дейді А. Байханов.

    Айта кетейік, Павлодарға 1 трлн теңгеден астам инвестиция тартылды. Бұл – өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есе көп. Осы нәтижемен өңір республикада 2-ші орында тұр.

