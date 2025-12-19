Екібастұздағы жаңа зауыттарға зиянды заттарды ұстайтын сүзгілер орнатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Павлодарда индустриялық өсімді сақтай отырып, ластаушы заттарды азайтуға басымдық беріліп отыр. Бұл шаралар туралы облыс әкімі Асайын Байханов есептік кездесуінде айтты.
Әкімнің айтуынша, ірі кәсіпорындарда кешенді ecofriendly шешімдер енгізіліп жатыр.
Ал жаңа салынып жатқан немесе құрылысы басталатын зауыттарда ең заманауи, экологияға зияны аз технологияларды қолдану талап етіледі.
– Мысалы, соңғы бір айда Екібастұзда ашылған екі жаңа ферроқорытпа зауытында 99,8% зиянды заттарды ұстай алатын заманауи гибридті сүзгілер орнатылды. ERG тобының төрт ірі кәсіпорнында 178 млрд теңге көлемінде кешенді экологиялық шаралар атқарылуда. Бұл аталған қалдықтарды 50 мың тоннаға, яғни 57%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді, – деді А. Байханов елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.
Алдағы уақытта, 2026-2031 жылдары осындай шараларды Павлодар мұнай-химия зауыты, облыстық жылу-энергетикалық орталықтары және Екібастұздағы МАЭС-1 мен МАЭС-2 зауыттарында енгізу жоспарланған.
Сонымен қатар, Павлодарда алғашқы заманауи қоқыс сұрыптау кешені салынып жатыр. Онда пластик, металл, қағаз және шыны қалдықтары қайта өңдеуге тапсырылады.
– Жобаның жалпы құны 4,8 млрд теңге, қуаты 150 мың тоннаны құрайды. Оның 20%-ы пластик пен полимерлерді өңдеуге арналған. Бұл кешен келесі жылдың мамырында іске қосылады және өңірде тұрмыстық қалдықтарды тиімді әрі экологиялық жолмен қайта өңдеуге мүмкіндік береді, – дейді А. Байханов.
Айта кетейік, Павлодарға 1 трлн теңгеден астам инвестиция тартылды. Бұл – өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есе көп. Осы нәтижемен өңір республикада 2-ші орында тұр.