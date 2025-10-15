KZ
    02:20, 15 Қазан 2025 | GMT +5

    ЕҚЫҰ 2025 жылдың соңына дейін Минск тобын жабады

    АСТАНА. KAZINFORM — Таулы Қарабах мәселесін реттеуге арналған Минск тобы 2025 жылдың желтоқсан айынан кешіктірілмей толық жабылады. Бұл туралы ЕҚЫҰ-ның қазіргі төрағасы, Финляндияның сыртқы істер министрі Элина Валтонен Армения Сыртқы істер министрі Арарат Мирзоянмен Ереванда өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп жазды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: newsarmenia.am

    — Біз ЕҚЫҰ Минск тобын жабу туралы бірлескен үндеуді құптаймыз және бұл үдеріс 2025 жылдың желтоқсанынан кешіктірілмей аяқталады деп үміттенеміз, — деді Валтонен.

    Ол Армения мен Әзербайжан арасындағы бейбітшілік орнату үдерісін оң бағалап, 2025 жылғы 8 тамызда Вашингтонда қабылданған қадамдардың маңыздылығын атап өтті.

    — Біз сіздердің күш-жігеріңізді жан-жақты қолдауға дайынбыз. Менің бұл сапарым Армения үкіметінің елдегі азаматтық қоғамды нығайтуға деген ұстанымын көруге мүмкіндік беріп отыр. Біз Армениямен екіжақты қарым-қатынасты жоғары бағалаймыз, — деді ЕҚЫҰ төрағасы.

    Еске сала кетейік, ЕҚЫҰ Армения мен Әзербайжанның бірлескен өтінішінен кейін Минск тобын (оның тең төрағалары — Ресей, АҚШ және Франция) және оған қатысты құрылымдарды ресми түрде жабады. Бұдан кейін тек әкімшілік қызметтер атқарылады, атап айтқанда — мүлік пен жабдықтарды тапсыру.

    Бұған дейін Армения премьер-министрі Никол Пашинян Әзербайжанмен бейбіт келісім мен ЕҚЫҰ Минск тобын тарату туралы бірлескен мәлімдемені қатар қол қоюды ұсынған болатын.

    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
