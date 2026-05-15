Экология министрі Qarmet компаниясына жұмыс сапарымен келді
ТЕМІРТАУ. KAZINFORM — Qarmet компаниясына Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев жұмыс сапарымен келді. Сапар барысында өткен бірлескен кеңесте тараптар өзара ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен келешегі, экологиялық жобаларды іске асыру және өндірістік қуаттарды кезең-кезеңімен жаңғырту мәселелерін жан-жақты талқылады.
Кездесу мемлекет пен ірі өнеркәсіптік кәсіпорын арасындағы экологиялық жауапкершілік пен технологиялық дамудың өзара байланысын айқындаған маңызды алаң болды.
Кеңес барысында Qarmet басшылығы өндірісті жаңарту бағытында жүзеге асырылып жатқан ауқымды бағдарламаның негізгі нәтижелері мен жоспарларын таныстырды. Компанияда жүріп жатқан жүйелі өзгерістердің өзегі ретінде экологиялық бастамаларды күшейту, энергия тиімділігін арттыру және заманауи технологиялық шешімдерді енгізу көрсетілді. Басшылықтың айтуынша, бұл шаралар өндірістік процестердің тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, қоршаған ортаға түсетін әсерді барынша азайтуға бағытталған.
Сапар аясында министр кәсіпорынды жаңғыртудың негізгі жобаларының бірі — № 8-9 кокстық батареялар құрылысы алаңын аралады. Қазіргі уақытта салынып жатқан жаңа қуаттар ескірген агрегаттардың орнын басуға арналған. Жоба толық іске қосылған жағдайда жылына 1,5 млн тоннаға дейін құрғақ кокс өндіру мүмкіндігі қалыптасады. Бұл тек өндірістік қуатты арттырып қана қоймай, металлургиялық тізбектің тұрақтылығын күшейтіп, кокс-химия өндірісінің экологиялық тиімділігін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Ерлан Нысанбаев 2025 жылы табиғи газға толық қосылған № 3 домна пешінің жұмысымен танысты. Домна өндірісін газдандыру нәтижесінде мазутты қолдану айтарлықтай қысқарып, технологиялық процестердің тұрақтылығы артқан. Бұдан бөлек, кокс тұтыну көлемі азайып, өндірістің жалпы экологиялық көрсеткіштері жақсарғаны атап өтілді. Бұл қадам кәсіпорынның көміртек ізін төмендетуге бағытталған маңызды шешімдердің бірі ретінде бағаланып отыр.
Министр сондай-ақ ыстық мырыштау және алюминдеу цехына барып, өндірістік учаскенің техникалық мүмкіндіктерімен және шығарылатын өнім түрлерімен танысты. Бұл бағыттағы жұмыстар кәсіпорынның әртараптандырылған өндірістік құрылымын дамытуға және ішкі нарықпен қатар экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.
Qarmet өкілдері экологиялық күн тәртібі компания стратегиясының ажырамас бөлігі екенін ерекше атап өтті. Өндірістік нысандарды кезең-кезеңімен жаңғырту, негізгі агрегаттарды газдандыру, кокс-химия өндірісін толықтай жаңарту және жаңа технологияларды енгізу ұзақ мерзімді тиімділікті арттыруға бағытталған. Сонымен бірге бұл шаралар өнеркәсіптік қауіпсіздікті күшейтіп, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуді көздейді.
Сапар барысында тараптар экологиялық көрсеткіштерді жақсарту, өндірістік процестерді цифрландыру және алдағы бірлескен жобаларды іске асыру бағыттарын да талқылады. Министрлік пен кәсіпорын арасындағы диалогтың жалғасуы экологиялық саясаттың тиімділігін арттыруға және өнеркәсіптік сектордағы жаңғырту қарқынын жеделдетуге ықпал ететіні айтылды.
Жалпы, жұмыс сапары Qarmet кәсіпорнында жүргізіліп жатқан жаңғырту процесінің жүйелі сипатқа ие екенін және экологиялық басымдықтардың өндірістік даму стратегиясымен тығыз интеграцияланғанын көрсетті.